Інтерфакс-Україна
Події
20:26 08.05.2025

Новим Папою Римським став американець Роберт Прево, він отримав ім’я Лева XIV

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Новим Папою Римським став американець Роберт Прево, він отримав ім’я Лева XIV

Новим Папою Римським обрано американський кардинал Роберта Прево, він прийняв ім'я Лев XIV.

Про обрання понтифіка оголосив у четвер французький кардинал Домінік Мамберті, який виступив з балкона Собору Святого Петра перед присутніми на Площі Святого Петра.

Як повідомляє Vatican News, Конклав завершив вибори 267-го Папи Римського, оголосивши новим понтифіком кардинала з США Роберта Прево.

Відзначається, що Прево – перший Папа з Північної Америки і перший Папа-августинець. Більшу частину своєї кар’єри 69-річний Прево провів в якості місіонера у Перу.

Роберт Френіс Прево (Robert Francis Prevost) народився у 1955 році в Чикаго (США), має також громадянство Перу.

Завершив середню освіту у малій семінарії Ордену Святого Августина у 1973 році, у 1977 отримав ступінь бакалавра математичних наук. Був висвячений на священика Ордену Святого Августина в Римі у 1982 року, після чого отримав ліценціат і докторський ступінь у галузі канонічного права в Папському університеті Святого Хоми Аквінського в Римі.

У 1985 році приєднався до місії августинців у Перу, очолював там семінарію та викладав у ній канонічне право. У 2001-2014 роках він був генеральним пріором августинців у Чикаго (обирався двічі). У 2015 році був призначений єпископом єпархії Чиклайо (Перу).

У 2023 році Папа Франциск призначив Прево префектом Дикастерії у справах єпископів, ключової посади в Римській курії, а 6 лютого 2025 року звів його у сан кардиналів-єпископів.

Папа говорить англійською, іспанською, італійською, французькою та португальською мовами, читає також німецькою та латиною.

"Для мене велика честь усвідомлювати, що він перший американець, який став Папою Римським. Яке хвилювання і яка честь для нашої країни. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Левом XIV. Це буде дуже важливий момент", - написав президент Дональд Трамп на платформі Truth Social .

 

 

 

 

Теги: #папа_римський #лев_xiv #ватикан

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