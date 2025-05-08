Інтерфакс-Україна
Події
19:55 08.05.2025

Естонія планує створити військову базу в прикордонному з РФ місті Нарва

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Сили оборони Естонії планують створити в прикордонному з Росією і переважно російськомовному місті Нарва військову базу батальйонного масштабу, повідомила в четвер прес-служба збройних сил республіки.

"Йдеться про створення в місті Нарва військової бази для Сил оборони, оскільки потреба в присутності в Нарві існує вже давно", - сказав командувач Сил оборони генерал-майор Андрус Мерило на зустрічі з мером Нарви Катрі Райк.

Він зазначив, що створити базу слід було б якомога швидше, але спочатку Центр оборонних інвестицій повинен створити відповідну інфраструктуру. Військове містечко має бути здатне вмістити підрозділ батальйонного розміру разом із технікою і за потреби прийняти додаткові підрозділи.

Мерило висловив сподівання, що суспільство Нарви позитивно сприйме військову базу.

Як сказала Райк, місто Нарва "розпочало конструктивний діалог із Силами оборони та Державним центром оборонних інвестицій з приводу військової бази". "Надалі місто вважає важливим спілкування з жителями Нарви", - заявила вона, зазначивши необхідність "ще раз роз'яснити їм ідею бази Сил оборони".

 

 

 

Теги: #оброна #нарва #естонія #база

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