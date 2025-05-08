Президент присвоїв полковнику Павлу Розлачу звання Герой України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв командиру 80 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗС України полковнику Павлу Розлачу звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Відповідний указ №293/2025 підписаний 8 травня і опублікований на сайті голови держави.

Як зазначають у Десантно-штурмових військах ЗСУ, Розлач має чималий бойовий досвід, отриманий під час проходження військової служби в бойових військових частинах та органі військового управління Десантно-штурмових військ. Зокрема, 95 окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді, 82 окремій десантно-штурмовій Буковинській бригаді, Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України та 80 окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді.

"Саме під його командуванням, в серпні 2024 року 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗС України провела успішні наступальні дії на території Курської області, прорвавши оборону противника та перенісши бойові дії на територію країни-агресора. Це стало чітким сигналом для росіян, що Україна здатна не лише оборонятися, але й рішуче відповідати та переносити війну на ворожу територію", - зазначено у повідомленні ДШВ ЗСУ у Телеграмі.