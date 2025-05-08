Інтерфакс-Україна
Події
16:18 08.05.2025

Українське суспільство виснажене, але зберігає стійкість, - опитування

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Українське суспільство виснажене, але зберігає стійкість, - опитування

Українське суспільство станом на четвертий рік повномасштабного російського вторгнення виснажене, але зберігає стійкість – близько 30% опитаних мають пригнічений настрій, але демократію вважають найбільш бажаним типом державного устрою (61,2%), довіряють ЗСУ 88,1%, вважають можливою військову перемогу України у війні з Росією 60,6% і в більшості не готові до поступок агресору.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова і Київським безпековим форумом з 24 квітня по 4 травня 2025 року.

"Це не просто соціологія, це голос нашої нації. Ці цифри відображають внутрішній стан кожного українця. Три ключові висновки, якими я хочу поділити зараз з вами. Перше: попри втому, українське суспільство демонструє стійкість. Так, ми виснажені, але дух наш не скорений. Друге: віра у перемогу залишається високою, попри всі виклики та випробування. І третя. Наші опори не змінні - це армія, союзники і перемога. Це те, що підтримує нас і дає сили рухатись вперед", - сказала експертка КБФ Вікторія Головач.

Своєю чергою президент Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова Юрій Якименко зазначив, що результати дослідження є зрізом психологічного стану українців після більш як тисячу днів повномасштабної війни, "їх уявлень про себе, про країну, мир, друзів та ворогів, про сучасне та майбутнє України". За даними дослідження,

"Не дивно, що в таких умовах, в умовах невизначеності та тривоги, люди найбільше довіряють своїм захисникам – ЗСУ (88,1%), які є беззаперечним лідером суспільної довіри. А також іншим структурам сектору безпеки, Силам оборони України. Також серед них президент України, що є Верховним головнокомандувачем ЗСУ. Окрім того, для українців демократія є найбільшою цінністю, найбільшим бажаним типом державного устрою, навіть в умовах війни (61,2%)", - зазначив Юрій Якименко.

Згідно результатам опитування, українці прагнуть миру, але не в будь-який спосіб та не за будь-яку ціну. "Повне звільнення України від російських військ як умова до миру - цю вимогу висуває найбільша частина громадян. Абсолютна більшість українців не готова поступитися ні українськими територіями, ні прозахідним вектором розвитку України. Це оті самі червоні лінії для України. Інші червоні лінії для українців: скорочення Збройних сил. Також більшість українців вважає, що Україна не повинна відмовлятися від членства в НАТО", - зауважив очільник Центру.

Окрім того, переважна більшість (понад три чверті, 77,4% опитаних) українців вважає, що Україна зможе перемогти, якщо партнери дадуть достатньо зброї чи Захід допоможе людськими ресурсами.

Соціологічна вибірка - 2021 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проведено спеціально для 17-го щорічного Київського безпекового форуму під назвою "UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора", організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Теги: #ksf #опитування #настрій #ksf2025

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