Інтерфакс-Україна
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09:27 08.05.2025

Уряд України розраховує на старт роботи фонду відбудови зі США протягом тижнів

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Уряд України розраховує на старт роботи фонду відбудови зі США протягом тижнів

Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови у разі ратифікації Верховною Радою у четвер відповідної міжурядової угоди, на яку розраховують в Кабінеті міністрів, запрацює протягом тижнів, повідомила перша віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"Сподіваємося, що Фонд повноцінно запрацює протягом кількох тижнів", – сказала вона на пресконференції в Києві у четвер.

За її словами, для запуску фонду потрібно допрацювати на технічному рівні щонайменше дві угоди, "які вже не будуть потребувати ані підпису з боку представників уряду, ані ратифікації Верховній Раді".

"Тому нам дуже важливо, щоб сьогодні парламентарі підтримали цю угоду, щоб ми змогли працювати вже безпосередньо над запуском самого фонду", – підкреслила перша віце-прем’єр.

Як пояснив заступник міністра – торговий представник України Тарас Качка, першочерговий внесок для того, щоб фонд став операційно спроможним, внесе Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (Development Finance Corporation, DFC).

Свириденко уточнила, що представники уряду з участю американських партнерів вже провели консультації в парламенті з профільними комітетами та рядом фракцій, але на четвер заплановані ще зустрічі з фракцією "Слуги народу" та "Довіра".

Теги: #фонд_відбудови #уряд

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