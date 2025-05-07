Посли G7 підтримують законопроект про реформу АРМА

Посли G7 в Україні заявили про підтримку зміцнення інституційної бази АРМА шляхом швидкого прийняття законопроєкту № 12374-д.

"Підтримуємо зміцнення інституційної бази АРМА шляхом швидкого прийняття № 12374-д. Ми рішуче не рекомендуємо вносити зміни, які можуть вплинути на попередні досягнення, обмежуючи ефективну оцінку та моніторинг декларацій активів", - ідеться в повідомленні групи послів G7 у соцмережі Х у середу.

Зазначається, що подальший прогрес у зміцненні антикорупційної системи України залишається важливим для виконання міжнародних зобов'язань щодо євроатлантичної інтеграції.