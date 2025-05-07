Інтерфакс-Україна
Події
17:36 07.05.2025

Київ закликав Індію та Пакистан до стриманості та дипломатичного діалогу

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Київ закликав Індію та Пакистан до стриманості та дипломатичного діалогу, наголосивши на важливості уникнення дій, що можуть погіршити безпекову ситуацію в Південно-Азійському регіоні. Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України.

"На тлі загострення між Індією та Пакистаном, закликаємо сторони до стриманості та дипломатичного діалогу. Важливо уникати дій, які можуть погіршити безпекову ситуацію в Південно-Азійському регіоні, та працювати над мирним вирішенням суперечок", - йдеться у коментарі МЗС України у телеграмі у середу.

Зазначається, що Україна "активно підтримує всі заходи, спрямовані на відновлення миру та стабільності в регіоні, виступає за невідкладне зняття напруженості".

"Міністерство закордонних справ України уважно стежитиме за подальшим розвитком ситуації та продовжить підтримувати міжнародні ініціативи та зусилля, спрямовані на забезпечення миру та стабільності у Південній Азії", - наголошується у документі.

Теги: #пакистан #мзс_україни #індія

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