Київ закликав Індію та Пакистан до стриманості та дипломатичного діалогу

Київ закликав Індію та Пакистан до стриманості та дипломатичного діалогу, наголосивши на важливості уникнення дій, що можуть погіршити безпекову ситуацію в Південно-Азійському регіоні. Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України.

"На тлі загострення між Індією та Пакистаном, закликаємо сторони до стриманості та дипломатичного діалогу. Важливо уникати дій, які можуть погіршити безпекову ситуацію в Південно-Азійському регіоні, та працювати над мирним вирішенням суперечок", - йдеться у коментарі МЗС України у телеграмі у середу.

Зазначається, що Україна "активно підтримує всі заходи, спрямовані на відновлення миру та стабільності в регіоні, виступає за невідкладне зняття напруженості".

"Міністерство закордонних справ України уважно стежитиме за подальшим розвитком ситуації та продовжить підтримувати міжнародні ініціативи та зусилля, спрямовані на забезпечення миру та стабільності у Південній Азії", - наголошується у документі.