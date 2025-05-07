УЧХ рятував постраждалих через обстріл РФ у Запоріжжі

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) у Запоріжжі взяв участь у порятунку постраждалих внаслідок російського обстрілу.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з іншими рятувальними службами взяв участь у ліквідації наслідків чергового обстрілу міста. … Спільно з рятувальниками волонтери звільнили з-під завалів постраждалого, якого передали "швидкій", - повідомив УЧХ у середу у Фейсбуці.

Волонтери також надали першу домедичну допомогу кільком постраждалим з легкими травмами та психологічну допомогу.

За інформацією ДСНС України, внаслідок масованого російського удару БпЛА по Запоріжжю, постраждало 4 людей. Пошкоджень зазнали обʼєкти інфраструктури та приватні житлові будинки.