Інтерфакс-Україна
Події
13:24 07.05.2025

УЧХ рятував постраждалих через обстріл РФ у Запоріжжі

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УЧХ рятував постраждалих через обстріл РФ у Запоріжжі
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) у Запоріжжі взяв участь у порятунку постраждалих внаслідок російського обстрілу.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з іншими рятувальними службами взяв участь у ліквідації наслідків чергового обстрілу міста. … Спільно з рятувальниками волонтери звільнили з-під завалів постраждалого, якого передали "швидкій", - повідомив УЧХ у середу у Фейсбуці.

Волонтери також  надали першу домедичну допомогу кільком постраждалим з легкими травмами та  психологічну допомогу. 

За інформацією ДСНС України, внаслідок масованого російського удару БпЛА по Запоріжжю, постраждало 4 людей. Пошкоджень зазнали обʼєкти інфраструктури та приватні житлові будинки.

 

Теги: #запоріжжя #тчху #учх

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