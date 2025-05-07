На Закарпатті викрито кол-центр, який обкрадав громадян ЄС

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національним агентством боротьби з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю поліції Чеської Республіки ліквідували схему обкрадання електронних рахунків європейських громадян.

"За результатом спільних дій на Закарпатті затримано чотирьох шахраїв, які використовували вірусні програми для привласнення криптовалюти та банківських рахунків іноземних громадян", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі СБУ в середу.

Для пошуку клієнтів фігуранти створили в Ужгороді підпільний кол-центр, до якого залучили щонайменше 70 операторів віком від 19 до 27 років. "За інструкцією" вони телефонували іноземцям, представлялись їм інвестиційними консультантами і вмовляли вкладати кошти у "перспективні" криптопроєкти.

Одночасно з цим ІТ-фахівці, що входили до складу кол-центру, створювали інтернет-оголошення, де рекламували фейкові платформи для інвестування.

"В обох випадках шахраї пропонували своїм жертвам зареєструватися в електронному кабінеті, що дозволяло зловмисникам зламати пристрої "клієнтів". Далі фігуранти заходили на криптогаманці та банківські додатки користувачів і переводили викрадені кошти на власні рахунки", - зазначається в повідомленні.

У такий спосіб шахраї заволоділи щонайменше 2 млн у гривневому еквіваленті.

Під час обшуків у приміщенні кол-центру та в помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.

Чотирьом організаторам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників оборудки.