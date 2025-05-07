Інтерфакс-Україна
Події
13:12 07.05.2025

Київський метрополітен відновлює рух "червоною" лінією

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Київський метрополітен відновлює рух "червоною" лінією

Рух поїздів метро на "червоній" лінії поступово відновлюється, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Метрополітен поновлює нормальний режим роботи та поступово відновлює звичайний графік руху поїздів", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше рух поїздів був обмежений і здійснювався від станції "Академмістечко" до станції "Театральна", станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працювали лише в режимі укриття.

Теги: #відновлення #метро #рух

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