Інтерфакс-Україна
Події
08:13 07.05.2025

Сили оборони вразили за добу 10 районів зосередження окупантів

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Сили оборони вразили за добу 10 районів зосередження окупантів

Впродовж доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уражали 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію, чотири пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, пункт управління та два склади боєприпасів ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи. 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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