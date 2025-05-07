Сили оборони вразили за добу 10 районів зосередження окупантів

Впродовж доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уражали 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію, чотири пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, пункт управління та два склади боєприпасів ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи.