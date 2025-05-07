Піт Хегсет в лютому 2025 року скасовував постачання зброї Україні, не ставлячи Білий дім до відома - ЗМІ

Міністр оборони США Піт Хегсет віддавав накази про скасування рейсів вантажної авіації зі зброєю для України, не повідомляючи про це Білий дім, інформує агентство Reuters, посилаючись на власні джерела й розслідування.

"Приблизно через тиждень після початку другого президентського терміну Дональда Трампа американські військові видали наказ трьом вантажним авіакомпаніям (TRANSCOM), що базуються на авіабазі Дувр у штаті Делавер і на американській базі в Катарі, зупинити 11 рейсів з артилерійськими снарядами та іншим озброєнням, які прямували в Україну", - пише Reuters.

За інформацією агентства, "високопосадовці з питань національної безпеки - у Білому домі, Пентагоні та Державному департаменті" - не змогли надати відповіді на запити Києва й Варшави щодо причин, характеру й тривалості тієї зупинки постачання.

"Скасування відбулося після того, як 30 січня Трамп завершив нараду в Овальному кабінеті щодо України, в якій брав участь Хегсет та інші високопосадовці з питань національної безпеки, за словами трьох джерел, знайомих з ситуацією. За словами двох співрозмовників, під час зустрічі прозвучала ідея припинити допомогу Україні, але президент не давав жодних вказівок щодо припинення допомоги Україні", - йдеться в розслідуванні Reuters.

Згідно з документами TRANSCOM, з якими ознайомилося агентство Reuters, усний наказ надійшов з офісу Піта Хегсета, міністра оборони.

"Президент не знав про наказ Хегсета, як і інші високопосадовці з національної безпеки, які брали участь у зустрічі", - стверджує агентство, на основі інформації обізнаних джерел. У Білому домі не пояснили, чому, за словами співрозмовників Reuters, високопосадовці з національної безпеки, які відповідають за звичайний процес прийняття рішень, не знали про цей наказ, або чому його так швидко скасували.

"Переговори про припинення російсько-української війни були складною і мінливою ситуацією. Ми не збираємося детально описувати кожну розмову між вищими посадовими особами адміністрації протягом усього процесу", - цитує Reuters Каролінe Левітт, прес-секретарку Білого дому.

Згідно з документами, з якими ознайомилося агентство Reuters, скасування рейсів коштувало TRANSCOM 2,2 мільйона доларів.

Скасовані рейси містили зброю, яка давно була схвалена адміністрацією Байдена та санкціонована законодавцями в Конгресі та Сенаті.

"Три джерела, знайомі з ситуацією, повідомили, що Хегсет неправильно інтерпретував обговорення з президентом щодо політики щодо України та поставок допомоги, не вдаючись до подальших подробиць. Ще чотири особи, поінформовані про ситуацію, повідомили, що невелика група співробітників у Пентагоні, багато з яких ніколи не обіймали державних посад і які роками виступали проти допомоги США Україні, порадили Хегсету розглянути можливість призупинення допомоги країні", - пише Reuters.

Незважаючи на коротку паузу в лютому та довшу, що почалася на початку березня, адміністрація Трампа відновила надсилання останньої допомоги, схваленої за часів президента США Джо Байдена. Жодної нової політики не було оголошено.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/order-by-hegseth-cancel-ukraine-weapons-caught-white-house-off-guard-2025-05-06/