У Сумах вже три жертви: Чоловік та хлопчик померли в лікарні

Фото: https://t.me/sumskamiskarada

В Сумах внаслідок російського ракетного удару по передмістю у вівторок вже три жертви: в лікарні померли чоловік та хлопчик, повідомив секретар Сумської міськради Артем Кобзар.

"За оновленою інформацією, маємо трагічні наслідки: — загинули 3 особи: дівчина — на місці події, чоловік та хлопчик — померли в лікарні", - написав Кобзар у телеграм.

Голова Сумської обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров уточнив, що удар забрав життя шестирічного хлопчика, 20-річної жінки та 41-річного чоловіка.

"Четверо дітей та четверо дорослих поранених зараз у медичних закладах. Двоє у вкрай важкому стані", - написав він у Facebook.

За словами голови обладміністрації, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі у передмісті обласного центру близько 17:35. Є пошкодження цивільної інфраструктури, наслідки атаки уточнюються.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що внаслідок удару 11 постраждалих, з них п'ятеро дітей.

"Станом на 19:45 відомо вже про 3 загиблих людей (2 людини померли у лікарні, з них 1 дитина) та 11 постраждалих, з них 5 дітей", - повідомляється в Телеграм-каналі ДСНС.

Натомість на сторінці Сумської міської ради у Facebook повідомлялося, що станом на 19:20 було відомо про десятьох постраждалих, серед яких шестеро дітей.

Раніше повідомлялося, що загинула 20-річна дівчина, шестеро з семи постраждалих є дітьми, одна з яких перебуває у важкому стані.