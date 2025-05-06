Інтерфакс-Україна
Події
17:09 06.05.2025

Зеленський в День піхоти відзначив воїнів нагородами

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Зеленський в День піхоти відзначив воїнів нагородами
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський привітав українських захисників з Днем піхоти та відзначив їх державними нагородами.

"Відзначив державними нагородами воїнів-піхотинців з нагоди їхнього професійного дня", - написав Зеленський в Телеграм у вівторок.

"Всюди, де є українські позиції, всюди, де захищається Україна – наша незалежність, наше життя, – всюди воює, і воює надзвичайно хоробро, український піхотинець. Всі, хто зараз у боях, в окопах, всі, хто героїчно відбиває штурми. Україна стоїть, бо стоїть українська піхота – бʼється, знищує окупанта, захищає та відновлює наші позиції, здійснює блискучі операції, які вже є зразковою частиною світової військової історії – історії сміливих. Я пишаюсь нашими українськими воїнами", - сказав Зеленський під час церемонії нагородження.

Теги: #зеленський #нагороди

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