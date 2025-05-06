Шмигаль: Україна рішуче налаштована виграти мир, який настане після завершення війни

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про чотири пріоритети України на післявоєнний період.

"Україна рішуче налаштована виграти мир, який настане після завершення цієї війни. Для нас це означає реалізувати 4 ключові завдання. Перше – відбудувати країну за принципом "Краще, ніж було". Друге – стати повноправним членом Європейського Союзу та ОЕСР. Третє - збудувати сучасну ринкову економіку, засновану на інноваціях, технологіях і цифровізації. Четверте - завершити формування сильних інституцій, здатних ефективно реагувати на виклики і бути прикладом доброчесності і професійності", - сказав Шмигаль на презентації ОЕСР оглядів України у вівторок в Києві.

Віз зазначив, що на цьому шляху аналітика партнерів з ОЕСР є особливо цінною.

"Нам це допомагає краще зрозуміти потреби приватного сектору, визначити кроки, необхідні для вдосконалення антикорупційної політики управлінських практик. Ми повністю поділяємо бачення ОЕСР", - додав він, підкресливши, що покращення бізнес-клімату, утвердження верховенства права та дерегуляція – серед ключових пріоритетів уряду.

Також прем'єр звернув увагу на те, що Україна продовжує курс на забезпечення макрофінансової стійкості, підвищення ефективності використання публічних фінансів, у тому числі проводить реформи управління публічними інвестиціями.

"Одним з найбільших викликів для успішної реалізації програми відбудови України стане залучення іноземних інвестицій і технологій. Наш уряд, з одного боку, розширює податкові регуляторні стимули, а з іншого – приділяє особливу вагу прозорості відбудови і доброчесності державного апарату", - заявив Шмигаль.