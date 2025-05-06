Інтерфакс-Україна
Події
10:55 06.05.2025

Зеленський: Україна стоїть, доки стоїть піхота

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Зеленський: Україна стоїть, доки стоїть піхота
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Президент України Володимир Зеленський привітав з професійним святом українських піхотинців.

"Сьогодні день воїнів, на яких тримаються українські позиції, українська держава. Український прапор здіймається там, куди заходить український піхотинець. На найскладніших ділянках фронту завжди наші воїни-піхотинці. Тримають оборону, ідуть у штурми, зупиняють ворога й захищають нашу землю. Механізовані, мотопіхотні, стрілецькі, штурмові, гірсько-штурмові підрозділи – це основа Збройних Сил України. Хоробрість нашої піхоти, сила і майстерність безперечні. Як і безумовною є наша вдячність українській піхоті за захист нашої держави. Україна стоїть, доки стоїть піхота. З професійним днем, воїни!", - написав Зеленський у Телеграмі у вівторок.

 

Теги: #зсу #піхота #зеленський

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