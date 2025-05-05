Греція не планує передавати Україні системі Patriot

Греція не має намірів брати участь у ініціативі по поставці України додаткових систем ППО Patriot, повідомляє Reuters з посиланням на грецьких чиновників.

Як пише видання, західні союзники України ведуть переговори про постачання Києву додаткових систем ППО Patriot і мають намір досягти угоди до саміту НАТО наприкінці червня. Джерело, яке говорило на умовах анонімності, повідомило, що серед потенційних постачальників додаткових систем були США та Греція.

Два американські джерела, знайомі з ситуацією, повідомили, що програма постачання додаткових комплексів Patriot в Україну була схвалена ще за колишнього президента США Джо Байдена і не була зупинена президентом Дональдом Трампом.

Пізніше Афіни виключили свою причетність до цього плану.

"Про постачання в Україну систем Patriot з Греції не може бути й мови", - повідомив агентству Reuters урядовець.