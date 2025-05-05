Інтерфакс-Україна
Події
15:24 05.05.2025

Україна та Чехія домовились про відкриття українського хабу в Празі

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Рішення про відкриття українського культурного хабу в столиці Чехії було підписане у понеділок, повідомив президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом в Празі.

"Я хочу відзначити зусилля урядовців щодо української громади в Чехії. Готується відкриття українського хабу, тільки що був підпис цього рішення. Хаб в Празі – центр нашого національного життя в Чехії, центр примноження зв'язків між Україною та Чехією. Я вдячний уряду і всій Чехії за таку щиру підтримку Україну, за повагу до наших людей", - сказав Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою у Празі в понеділок.

Як повідомлялося, 24 січня Кабінет міністрів схвалив створення Агентства національної єдності - структури, що допоможе реалізувати ініціативи із взаємодії з українською громадою та громадськими організаціями в країнах перебування. Зазначалося, що далі Агентство відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед у Німеччині, Польщі та Чехії, а в столицях цих країн буде створено Хаби єдності (Unity Hub). Серед функцій і можливостей Unity Hub: освітній і культурний простір, мовні курси, консультант з повернення, консульські послуги (як зовнішня послуга), банківські послуги, поштові послуги, координатор з економічних можливостей, ДП "Документ", збори лідерів думок, програми для дітей та молоді, українська кав'ярня, бізнес-хаб і коворкінг та UA Job Center.

Теги: #чехія #зеленський #хаб

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