Ситуація на полі бою доводить, що РФ не хоче тривалої тиші, яка відкриває шлях дипломатії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначає, що РФ не зацікавлена у встановленні тиші на фронті, яка може відкрити шлях до дипломатичного врегулювання війни, повідомляється на сайті голови Української держави у понеділок.

"Ситуація на полі бою доводить: Росія не хоче тривалої тиші, яка відкриває шлях дипломатії", - сказав Зеленський за підсумками зустрічі з головою Палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою-Адамовою та депутатами голови Палати депутатів – представниками всіх політичних партій.

За його словами, сторони обговорили підтримку України та встановлення миру. "Також обговорили санкції та майбутнє України в Європейському Союзі. Розраховуємо на посилення протидії Росії та відкриття перших кластерів у переговорах щодо членства України в ЄС", - розповів Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський прибув із візитом до Чехії разом із першою леді у неділю.