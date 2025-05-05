Інтерфакс-Україна
Події
13:47 05.05.2025

Ситуація на полі бою доводить, що РФ не хоче тривалої тиші, яка відкриває шлях дипломатії, - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський відзначає, що РФ не зацікавлена у встановленні тиші на фронті, яка може відкрити шлях до дипломатичного врегулювання війни, повідомляється на сайті голови Української держави у понеділок.

"Ситуація на полі бою доводить: Росія не хоче тривалої тиші, яка відкриває шлях дипломатії", - сказав Зеленський за підсумками зустрічі з головою Палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою-Адамовою та депутатами голови Палати депутатів – представниками всіх політичних партій.

За його словами, сторони обговорили підтримку України та встановлення миру. "Також обговорили санкції та майбутнє України в Європейському Союзі. Розраховуємо на посилення протидії Росії та відкриття перших кластерів у переговорах щодо членства України в ЄС", - розповів Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський прибув із візитом до Чехії разом із першою леді у неділю.

Теги: #війна #зеленський

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