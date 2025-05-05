ГАР Міноборони закликає до негайного кризового управління, аудиту й аналізу можливостей заводу, що постачав неякісні боєприпаси ЗСУ

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України розповсюдила заяву, в якій наполягає на термінових діях щодо підприємства, керівники якого були затримані за підозрою постачання неякісних боєприпасів для Сил оборони України.

"Минулого тижня СБУ затримало генерального директора одного з найбільших державних оборонних заводів по справі про постачання у армію неякісних 120-мм мінометних мін. Також було затримано першого заступника директора заводу і двох працівників Міноборони (один із них колишній), які мали відповідати за перевірку якості мін і контролювати технологічний процес. Цей скандал є відомим і ГАР МОУ передавала до НАБУ і ДБР заяви про злочин у цій справі з іменами і цифрами, які не можуть бути названі публічно. Водночас ми розуміємо ще декілька речей, які залишилися поза рамками публічної дискусії… Станом на момент арешту директора завод був винен Силам оборони сотні тисяч боєприпасів", - зазначають у заяві, оприлюдненій у Facebook.

Наголошується, що на підприємстві була створена свого роду "піраміда", за якої заводу доручалося виконання контракту на поставку боєприпасів, але завод не виконував замовлення у строк. Тоді папери переписувались, до старих контрактів додавалися додаткові угоди, які продовжували термін дії контракту, та укладався новий контракт на ще більший обсяг постачання.

В таких умовах ГАР МОУ наполягає, зокрема, на невідкладному заведенні на завод професійної команди керівників з досвідом кризового управління підприємствами.

"ГАР МОУ, яка має у розпорядженні цифри і номери контрактів, відправила листи на відповідні відомства і міністерства з вимогою, зокрема, невідкладно завести на завод професійну команду керівників з досвідом кризового управління підприємствами, провести аудит і терміновий аналіз виробничих можливостей заводу (насамперед реальної наявності порохів), який у найкоротші строки має дати відповідь на питання щодо фактичної кількості боєприпасів, що можуть бути поставлені до Сил оборони України у визначені контрактами терміни", - ідеться у заяві.

Зазначається, що після чіткого розуміння розриву між обсягом законтрактованих постачань та реальними виробничими можливостями підприємства, слід провести переговори з іншими виробниками та постачальниками боєприпасів відповідних калібрів. Додатковими угодами до чинних контрактів необхідно зменшити обсяг зобов’язань заводу з поверненням відповідних коштів, аби їх можна було перерозподілити на закриття потреб Сил оборони України.

У разі, якщо інші виробники та постачальники не зможуть забезпечити необхідну кількість боєприпасів, має бути ухвалене рішення про термінову закупівлю альтернативних засобів ураження.

Раніше повідомлялось, що Міністерство оборони України продовжить співпрацю із оборонним заводом на Дніпропетровщині, який поставив ЗСУ неякісні боєприпаси, повідомив директор Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Арсен Жумаділов, за його словами, в іншому випадку завод припинить свою роботу.

Як повідомлялося, у 2024 році керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині уклало договір про виготовлення боєприпасів для ЗСУ з Агентством оборонних закупівель.

"Підприємство мало поставити війську оптові партії 120мм мінометних пострілів на понад 11 млрд грн. Згідно висновків експертизи під час виробництва снарядів використовувалася суміш порохів, один з яких не призначений до використання в зарядах до 120 мм мінометних пострілів, що призвело до нестабільної роботи усього порохового заряду", - зазначається в повідомленні.

Крім того, як наголошують в прокуратурі, капсулі-запалювачі були з дефектом, що призводило до осічок.

"Підозрювані, розуміючи зазначені проблеми, не зупинили виробництво для того, щоб отримувати прибуток від державного замовлення. Водночас, залучені до схеми посадовці військового представництва, не здійснили належний контроль за якістю продукції та внесли неправдиві відомості до звітної документації", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок цього військовослужбовцям ЗСУ поставили понад 120 тис непридатних до використання пострілів, які було відкликано з лінії фронту, що завдало значної шкоди боєздатності Сил оборони.

Правоохоронці повідомили про підозру двом посадовцям оборонного заводу та двом спільникам. Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, яке призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 КК України).