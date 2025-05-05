Перхун знову виконує обов'язки директора БЕБ

Кабінет міністрів скасував розпорядження про тимчасове покладання виконання обов’язків директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) на Максима Кутергу.

Згідно з розпорядженням №422 від 2 травня, уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження від 8 квітня 2025 про тимчасове покладення виконання обов’язків директора Бюро економічної безпеки Максима Кутергу.

"Взяти до відома, що відповідно до частини сьомої статті 16 закону України "Про Бюро економічної безпеки України" повноваження директора Бюро економічної безпеки України виконує перший заступник директора зазначеного Бюро Перхун С. О.", - йдеться в документі.