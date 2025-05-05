Трамп призначить нового радника з нацбезпеки протягом шести місяців

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що планує призначити нового радника з національної безпеки протягом шести місяців, передає телеканал Fox News.

Відповідаючи на запитання, чи є заступник глави апарату Білого дому, радник Трампа з внутрішньої безпеки Стівен Міллер головним кандидатом на цю посаду, президент США відповів: "Він нібито опосередковано вже має цю роботу... тому що він може багато чого сказати про багато речей. Він дуже цінна людина в адміністрації, Стівен Міллер".

Водночас він наголосив, що звільнення з посади радника з національної безпеки Майкла Волтца не є відставкою.

"Ніякої відставки не було", - сказав президент. Натомість Волтца було призначено на вищу посаду посла США в Організації Об'єднаних Націй, зазначив він.

Після звільнення Волтца посаду радника з національної безпеки за сумісництвом обіймає держсекретар США Марко Рубіо.