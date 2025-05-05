Інтерфакс-Україна
Події
09:29 05.05.2025

Сили оборони збили 42 із 116 ворожих БПЛА, ще 21 локаційно втрачено

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Сили оборони збили 42 із 116 ворожих БПЛА, ще 21 локаційно втрачено
Фото: НГУ

Сили оборони України в ніч на понеділок знищили 42 ударних безпілотників типу Shahed, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 21 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків)", - вказується у повідомленні в Телеграмі.

Загалом армія РФ атакувала Україну 116 ударними БпЛА, безпілотниками-імітаторами інших типів та двома балістичними ракетами.

"У ніч на 5 травня 2025 року (із 23:00 4 травня) противник атакував Сумщину двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області – рф, а також 116-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Орел, Міллерово – рф, Приморськ – ТОТ Запорізької обл.", - інформують у Повітряних силах.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.

Теги: #атака_бпла_рф

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