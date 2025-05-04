Інтерфакс-Україна
Події
22:45 04.05.2025

Пожежа на території Піщанського лісництва під Ізюмом поширилася до 85 га – ДСНС

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Станом на 22:30 неділі площа пожежі на території Піщанського лісництва на околицях Ізюму ще збільшилася, лісова підстилка горить на орієнтовній площі 85 га, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Спостерігається детонація залишених ворогом вибухонебезпечних предметів. Вогонь поширився на дах двоповерхового житлового будинку, приватний житловий будинок, 4 гаражі та господарчі споруди, а також складські та виробничі будівлі, деревину на території майданчика лісового господарства. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Теги: #руйнування #пожежа #харківська #детонація

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