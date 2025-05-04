Інтерфакс-Україна
Події
13:55 04.05.2025

Нетаньягу проведе консультації з урядом Ізраїлю через ракетний обстріл хуситами аеропорту в Тель-Авіві

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Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в неділю проведе консультації з керівниками силових міністерств країни у зв'язку з ракетним обстрілом аеропорту імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві, повідомляє The Times of Israel.

Передбачається, що на нараді належить вирішити, як відповісти на цей обстріл, проведений єменськими хуситами. Один із розглянутих варіантів - удари по об'єктах хуситів у Ємені.

Раніше в неділю балістична ракета вибухнула на території аеропорту імені Бен-Гуріона. Три людини дістали поранення.

Ізраїльська система ПРО, за даними ЗМІ, засікла ракету, але не змогла її збити. У повідомленнях наголошується, що це перший випадок, коли хуситам, які періодично проводять обстріли Ізраїлю, вдалося уразити головний аеропорт цієї країни.

Теги: #ізраїль #нетаньягу

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