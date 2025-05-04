Зеленський про нічний удар по Києву: росіяни просять тишу на 9 травня, а самі цинічно б'ють щодня по Україні

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський заявив, що щоденні удари по Україні на тлі прохань росіян тиші на 9 травня є "цинізмом найвищого рівня".

"Росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють кожного дня по Україні. Це цинізм найвищого рівня. За цей тиждень Росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів", - написав він в телеграмі.

Президент повідомив, всю ніч рятувальники в Києві гасили пожежі – будинки та машини – після атаки російських дронів по спальних районах.

"Є, на жаль, постраждалі діти й дорослі. Всім надано необхідну допомогу. Була пожежа в Черкасах – горів звичайний гуртожиток. Цієї ночі росіяни також ударили "шахедами" по Харківщині, Миколаївщині, Київщині. Загалом за ніч – 165 БпЛА, більшість – іранські "шахеди". Весь ранок тривають удари КАБами по Донеччині та Сумщині", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що потрібне реальне припинення вогню. "Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні. Якщо тиша, то щодня, якщо припинення вогню, то не на їхні свята, а на кожен день. Дякую всім нашим партнерам, хто продовжує допомагати Україні й тиснути на Росію", - резюмував президент.

Як повідомлялося, пожежа внаслідок падіння уламків БпЛА в трьох приватних будинках у Святошинському районі, у Оболонському горять 7 автівок і будинок. Також сталася пожежа у Шевченківському районі. Станом на 7 ранку повідомлялося про 11 постраждалих, з них двох дітей.