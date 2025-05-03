20:01 03.05.2025
Дві людини загинули та одна постраждала через ворожі обстріли Донеччини - ОВА
Російські війська в суботу обстріляли Мирноград та Костянтинівку Донецької області, дві жертви та один постраждалий, повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.
"Щонайменше 2 людини загинули і 1 поранена внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини", - написав він в телеграмі.
За словами Філашкіна, в Мирнограді росіяни вбили 56-річного чоловіка, пошкодили 6 приватних будинків. Друга жертва - 69-річний житель Комара.
Також у Костянтинівці 1 людина отримала поранення, пошкоджено численні будинки.
Філашкін знову закликав мешканців до евакуації.