Дві людини загинули та одна постраждала через ворожі обстріли Донеччини - ОВА

Російські війська в суботу обстріляли Мирноград та Костянтинівку Донецької області, дві жертви та один постраждалий, повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 2 людини загинули і 1 поранена внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини", - написав він в телеграмі.

За словами Філашкіна, в Мирнограді росіяни вбили 56-річного чоловіка, пошкодили 6 приватних будинків. Друга жертва - 69-річний житель Комара.

Також у Костянтинівці 1 людина отримала поранення, пошкоджено численні будинки.

Філашкін знову закликав мешканців до евакуації.