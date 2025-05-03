Інтерфакс-Україна
Події
20:01 03.05.2025

Дві людини загинули та одна постраждала через ворожі обстріли Донеччини - ОВА

1 хв читати
Дві людини загинули та одна постраждала через ворожі обстріли Донеччини - ОВА

Російські війська в суботу обстріляли Мирноград та Костянтинівку Донецької області, дві жертви та один постраждалий, повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 2 людини загинули і 1 поранена внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини", - написав він в телеграмі.

За словами Філашкіна, в Мирнограді росіяни вбили 56-річного чоловіка, пошкодили 6 приватних будинків. Друга жертва - 69-річний житель Комара.

Також у Костянтинівці 1 людина отримала поранення, пошкоджено численні будинки.

Філашкін знову закликав мешканців до евакуації.

 

Теги: #постраждалі #донецька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:12 03.05.2025
Ворожий дрон атакував людей в центрі Херсону, одна жертва і двоє постраждалих - ОВА

Ворожий дрон атакував людей в центрі Херсону, одна жертва і двоє постраждалих - ОВА

08:56 03.05.2025
Протягом минулої доби на Харківщині від ворожих обстрілів загинула одна людина, 48 осіб поранено

Протягом минулої доби на Харківщині від ворожих обстрілів загинула одна людина, 48 осіб поранено

08:23 03.05.2025
Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

01:33 03.05.2025
У лікарнях Харкова внаслідок обстрілу перебувають 8 постраждалих — ОВА

У лікарнях Харкова внаслідок обстрілу перебувають 8 постраждалих — ОВА

23:54 02.05.2025
У Харкові вже 43 постраждалих, серед них 11-річна дитина - Терехов

У Харкові вже 43 постраждалих, серед них 11-річна дитина - Терехов

23:30 02.05.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 40 - ОВА

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 40 - ОВА

22:49 02.05.2025
У Харкові вже 12 постраждалих - мер

У Харкові вже 12 постраждалих - мер

21:32 02.05.2025
Внаслідок обстрілу Марганця постраждали четверо людей, серед них дворічна дитина - Нацполіція

Внаслідок обстрілу Марганця постраждали четверо людей, серед них дворічна дитина - Нацполіція

20:34 02.05.2025
У всій 10км зоні від фронту в Донецькій області комендантська година діятиме 20 годин на добу

У всій 10км зоні від фронту в Донецькій області комендантська година діятиме 20 годин на добу

15:10 02.05.2025
Один цивільний загинув, троє зазнали поранень через обстріли Донеччини – ОВА

Один цивільний загинув, троє зазнали поранень через обстріли Донеччини – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Ворожий дрон атакував людей в центрі Херсону, одна жертва і двоє постраждалих

Військові ГУР ударом з морського дрона вперше у світі знищили ворожий бойовий літак

США не вперше отримали від РФ причини, чому не зупиняють війну, – Зеленський

Країни, які допомагали РФ, точно не братимуть участі у відбудові України - Зеленський

Зеленський: Маю надію, що Рада ратифікує угоду зі США

ОСТАННЄ

Ворожий дрон атакував людей в центрі Херсону, одна жертва і двоє постраждалих

У найближчу годину з утриманням до кінця доби у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с

Ворог атакував Запорізький район fpv-дронами, пошкоджені будинки

Для військових з колишньої категорії "обмежено придатних" ввели зміни у програму з базової підготовки – СтратКом

В Офісі президента обговорили кроки для реалізації домовленостей, яких досягли президенти України та ПАР

Поліція вивезла у безпечне місце шістьох мешканців з Купʼянської громади

Росіяни проявляють високу активність на новопавлівському і покровському напрямках – Генштаб ЗСУ

У Львові 4 травня частково змінять рух на майже 40 маршрутах громадського транспорту через напівмарафон

Військові ГУР ударом з морського дрона вперше у світі знищили ворожий бойовий літак

Найближчі дні в Україні будуть теплими, з короткочасними дощами і грозами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА