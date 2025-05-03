Інтерфакс-Україна
Події
18:08 03.05.2025

Для військових з колишньої категорії "обмежено придатних" ввели зміни у програму з базової підготовки – СтратКом

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Для військових з колишньої категорії "обмежено придатних" ввели зміни у програму з базової підготовки – СтратКом
Фото: Генштаб ЗСУ

З 1 травня у базовій загальній військовій підготовці для колишньої категорії "обмежено придатних" скоротять термін підготовки та знизять рівень фізичних навантажень, повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Зміни у БЗВП для колишньої категорії "обмежено придатних"! Починаючи з 1 травня на таких військовослужбовців чекає оновлена програма", - сказано у повідомленні у Facebook.

Зокрема, скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб), зниження рівня фізичних навантажень та формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

У СтратКомі пояснили, що це оновлення стосується військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

"Ідеться про військовослужбовців, які щойно призвані на службу, та тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно", - уточнили у відомстві.

Теги: #обмежено #придатні #підготовка #зміни

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