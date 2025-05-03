Інтерфакс-Україна
Події
12:38 03.05.2025

США не вперше отримали від РФ причини, чому не зупиняють війну, – Зеленський

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США не вперше отримали від РФ причини, чому не зупиняють війну, – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що американська сторона під час перемовин з російською неодноразово отримувала пояснення, чому РФ не зупиняє війну в Україні, при цьому росіяни вороже ставляться до будь-яких пропозицій на свою адресу, і це могло стати причиною поступової зміни ставлення США до РФ.

"Щодо американської сторони: вони спілкувалися з росіянами, і я абсолютно впевнений, що вони знову отримали причини, чому не зупиняти війну. Але так як це було вже вдруге. Перший раз вони сказали, що Україна ніколи не піде на припинення вогню, бо українці не хочуть закінчувати війну, вони це починали. Саме така теза була від росіян. Та після Саудівської Аравії американці почали сумніватися в їх словах. Друге, що вони сказали: давайте підписувати з нами, українці ніколи з вами нічого не підпишуть", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Також він відзначив, що для нього було зрозуміло, що будь-яка пропозиція, яка виходить не з Кремля, сприймається російською стороною "в штики". "Без сильних санкційних та інших кроків тиску на Путіна, вони все так і будуть сприймати. Поки що у них достатньо комфортні умови, хоча про економіку руських можемо поговорити. Боюсь, чи навпаки не боюсь - радію, що все не так дуже добре", - сказав президент.

"Віткофф (спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф – ІФ-У) показав пропозиції (США – ІФ-У), і, зрозуміло, пропозиції були не сприйняті росіянами. Думаю, що він був дуже здивований, тому що від обійм перших зустрічей і обідів, перших знайомств, я думаю, що він приходить у фазу, коли далі все буде гірше і гірше", - додав Зеленський.

Теги: #сша #війна #рф

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