Сили оборони вночі збили 77 ворожих дронів зі 183, ще 73 локаційно втрачені

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Українські захисники збили у ніч на суботу, 3 травня, 77 ударних безпілотники типу "Shahed", а також дронів інших типів, випущених російськими окупантами, повідомляє телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 77 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 73 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Загалом окупанти атакували Україну вночі 183-ма БпЛА, як ударними, так і імітаторами. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Сумська, Донецька та Миколаївська області.

Як повідомлялося, позаминулої ночі окупанти атакували Україну вночі 150-ма БпЛА, як ударними, так і імітаторами. Було підтверджено збиття 64 ударних БпЛА, 62 безпілотника-імітатора були локаційно втрачені без негативних наслідків.

У ніч на четвер ворог випустив по Україні 170 дронів, 74 було збито, 68 локаційно втрачено.