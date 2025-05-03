Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

Протягом доби російські війська здійснили 400 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Зокрема, зафіксовано 20 авіаударів по населених пунктах Малі Щербаки, Лукʼянівське, Новоандріївка та Малинівка", написав він в своєму Телеграм-каналі в суботу.

У Камʼянському, Гуляйполі, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Новодарівці зафіксовано комбіновані атаки: загалом 228 БпЛА різної модифікації, два обстріли з реактивних систем залпового вогню та 150 артилерійських ударів.

"За даними ОВА, надійшло 171 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та автомобілів. Постраждалих серед мирного населення немає", - підсумував голова Запорізької ОВА.