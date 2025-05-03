Інтерфакс-Україна
Події
08:23 03.05.2025

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

1 хв читати
Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

Протягом доби російські війська здійснили 400 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Зокрема, зафіксовано 20 авіаударів по населених пунктах Малі Щербаки, Лукʼянівське, Новоандріївка та Малинівка", написав він в своєму Телеграм-каналі в суботу.

У Камʼянському, Гуляйполі, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Новодарівці зафіксовано комбіновані атаки: загалом 228 БпЛА різної модифікації, два обстріли з реактивних систем залпового вогню та 150 артилерійських ударів.

"За даними ОВА, надійшло 171 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та автомобілів. Постраждалих серед мирного населення немає", - підсумував голова Запорізької ОВА.

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:32 02.05.2025
Внаслідок обстрілу Марганця постраждали четверо людей, серед них дворічна дитина - Нацполіція

Внаслідок обстрілу Марганця постраждали четверо людей, серед них дворічна дитина - Нацполіція

15:10 02.05.2025
Один цивільний загинув, троє зазнали поранень через обстріли Донеччини – ОВА

Один цивільний загинув, троє зазнали поранень через обстріли Донеччини – ОВА

10:31 02.05.2025
Двоє цивільних загинули, одна людина дістала поранень у Донецькій області за минулу добу

Двоє цивільних загинули, одна людина дістала поранень у Донецькій області за минулу добу

08:01 02.05.2025
Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до 29

Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до 29

07:44 02.05.2025
РФ здійснила масовану атаку БпЛА на ремонтний завод "Укрзалізниці" в Запоріжжі

РФ здійснила масовану атаку БпЛА на ремонтний завод "Укрзалізниці" в Запоріжжі

12:58 01.05.2025
Зеленський про нічні обстріли міст України: Потрібен відчутний поштовх для дипломатії – потрібен подальший тиск на Росію

Зеленський про нічні обстріли міст України: Потрібен відчутний поштовх для дипломатії – потрібен подальший тиск на Росію

08:36 01.05.2025
У результаті ворожих обстрілів Херсонщини постраждало двоє людей

У результаті ворожих обстрілів Херсонщини постраждало двоє людей

07:55 01.05.2025
Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий

18:50 30.04.2025
Через ворожий обстріл села на Харківщині загинув мирний житель - прокуратура

Через ворожий обстріл села на Харківщині загинув мирний житель - прокуратура

09:43 30.04.2025
Окупанти 40 разів обстріляли населені пункти Донецької області, загинув один, поранено 6 жителів

Окупанти 40 разів обстріляли населені пункти Донецької області, загинув один, поранено 6 жителів

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 122 од. техніки

Сили оборони продовжують діяти на території Курської та Бєлгородської областей - Зеленський

Зеленський провів Ставку: Завдання – максимально прискорювати створення української балістики

У Клавдієвому-Тарасовому під Києвом у руках 12-річного хлопця вибухнула граната, батько затриманий

Інвестфонд з відбудови Україна-США гарантуватиме закупівлі продукції на умовах "бери або плати" – Шмигаль

ОСТАННЄ

Nike та Adidas закликали адміністрацію Трампа звільнити взуття від тарифів

США та Ізраїль близькі до угоди про доставку гуманітарної допомоги в Газу — ЗМІ

Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 122 од. техніки

Держдеп США пояснив заяву щодо можливого відходу США від переговорів між Україною та РФ

3 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

США схвалили продаж зброї Саудівській Аравії на $3,5 млрд напередодні візиту Трампа в Ер-Ріяд - ЗМІ

У Чорному морі – три ворожі кораблі – ВМС ЗСУ

Адміністрація Трампа планує масштабне скорочення штату американських спецслужб – ЗМІ

США розширюють військову присутність на кордоні з Мексикою - ЗМІ

"Нафтогаз" за 2024р виплатив 81 млн грн провідному персоналу і 33 млн грн. членам наглядової ради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА