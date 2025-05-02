Інтерфакс-Україна
Події
16:53 02.05.2025

Центр Superhumans відкриє центр слуху на базі обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих на Львівщині

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Центр протезування та реабілітації Superhumans Center планує відкрити центр слуху та освітній центр новітніх технологій протезування на базі Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи.

Як повідомляє Львівська обласна рада, відповідний меморандум підписано між Львівською ОВА, госпіталем та Superhumans Center.

Центр слуху та освітній центр розмістяться на третьому та поверсі поліклініки госпіталю у Винниках. Центр слуху одночасно зможе прийняти на стаціонарне лікування до 20 пацієнтів та матиме сучасний операційний блок

Ремонт приміщень проведуть за кошти обласного бюджету, Superhumans, спільно з донорами, закупить та встановить сучасне обладнання. Очікувана вартість ремонту складає 40 млн грн. Відкриття центру заплановано до кінця поточного року.

За словами директорки Благодійної організації "Благодійний фонд "СУПЕРЛЮДИ" Ольги Руднєвої, 60% пацієнтів Superhumans Center мають проблеми зі слухом.

Теги: #львівська_область #superhumans_center

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