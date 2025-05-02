В Херсоні в результаті обстрілу постраждали дві людини – ОВА

Фото: Херсонська ОВА

В Херсоні внаслідок нальоту безпілотника окупаційної армії РФ постраждали два чоловіка, згорів автомобіль, ще декілька пошкоджені, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 13:00 російські війська атакували з БпЛА середмістя Херсона. Ворог вдарив по парковці, через що згоріла одна автівка, ще кілька – пошкоджено. Наразі відомо про двох постраждалих чоловіків, 52 та 60 років", - написав Прокудін в телеграм-каналі.

Очільник ОВА повідомив, що потерпілих ушпиталено, їм надають всю необхідну меддопомогу.