Інтерфакс-Україна
Події
14:16 02.05.2025

В Херсоні в результаті обстрілу постраждали дві людини – ОВА

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В Херсоні в результаті обстрілу постраждали дві людини – ОВА
Фото: Херсонська ОВА

В Херсоні внаслідок нальоту безпілотника окупаційної армії РФ постраждали два чоловіка, згорів автомобіль, ще декілька пошкоджені, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 13:00 російські війська атакували з БпЛА середмістя Херсона. Ворог вдарив по парковці, через що згоріла одна автівка, ще кілька – пошкоджено. Наразі відомо про двох постраждалих чоловіків, 52 та 60 років", - написав Прокудін в телеграм-каналі.

Очільник ОВА повідомив, що потерпілих ушпиталено, їм надають всю необхідну меддопомогу.

Теги: #херсон #обстріл

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