Інтерфакс-Україна
Події
13:20 02.05.2025

Двоє дітей постраждали у Запоріжжі внаслідок атаки БпЛА

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Двоє дітей постраждали у Запоріжжі внаслідок атаки БпЛА
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кількість поранених у Запоріжжі внаслідок атаки БпЛА зросла до 31 людини, серед них – двоє дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вже 31 поранений, в тому числі двоє дітей. В лікарні Запоріжжя продовжують звертатися постраждалі внаслідок вчорашньої атаки на обласний центр. Збільшилася кількість ушпиталених - в медзакладах знаходяться 7 людей", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

Раніше повідомлялося про 30 постраждалих, також було відомо про одного травмованого хлопчика 13 років.

Теги: #запоріжжя #бпла_рф

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