Інтерфакс-Україна
Події
11:19 02.05.2025

Кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок атаки БпЛА зросла до 30 людей, двоє з них у тяжкому стані

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Кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок атаки БпЛА зросла до 30 людей, двоє з них у тяжкому стані
Фото: ДСНС

Двоє цивільних серед постраждалих від ворожої атаки безпілотниками на Запоріжжя минулої ночі у тяжкому стані, ще четверо в стані середньої тяжкості, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Двоє у тяжкому стані, ще четверо - в стані середньої тяжкості. У лікарні обласного центру продовжують звертатися люди, постраждалі внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - написав він у телеграмі у пятницю.

За його даними, 24 людини після отримання медичної допомоги лікуватимуться вдома.

Раніше повідомлялося про 29 постраждалих.

Теги: #запоріжжя #постраждалі #бпла_рф

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