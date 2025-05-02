Кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок атаки БпЛА зросла до 30 людей, двоє з них у тяжкому стані

Фото: ДСНС

Двоє цивільних серед постраждалих від ворожої атаки безпілотниками на Запоріжжя минулої ночі у тяжкому стані, ще четверо в стані середньої тяжкості, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Двоє у тяжкому стані, ще четверо - в стані середньої тяжкості. У лікарні обласного центру продовжують звертатися люди, постраждалі внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - написав він у телеграмі у пятницю.

За його даними, 24 людини після отримання медичної допомоги лікуватимуться вдома.

Раніше повідомлялося про 29 постраждалих.