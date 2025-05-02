Китай заявив, що оцінює можливість переговорів зі США після тижнів патової ситуації - ЗМІ

Китай заявив, що оцінює можливість торговельних переговорів зі США, що стало першою ознакою того, що переговори між двома сторонами можуть розпочатися після того, як Дональд Трамп підвищив тарифи минулого місяця, повідомляє Bloomberg у п'ятницю.

"Міністерство торгівлі Китаю заявило в п'ятничній заяві що воно відзначило, що високопоставлені американські чиновники неодноразово висловлювали свою готовність говорити з Пекіном про тарифи, і закликало чиновників у Вашингтоні проявити "щирість" по відношенню до Китаю", - інформує Bloomberg.

"США нещодавно надіслали повідомлення Китаю через відповідні сторони, сподіваючись розпочати переговори з Китаєм", - цитує агентство мінторгівлі КНР, - "Китай в даний час оцінює це".

Перспектива переговорів вже позначилася на біржі. "Ф'ючерси на індекс S&P 500 відіграли попередні втрати в Азії, в той час як індекс регіональних акцій також став позитивним після цієї заяви. Офшорний юань зміцнився, в той час як австралійський долар, проксі-валюта Китаю, також продовжив зростання", - йдеться в матервалі Bloomberg.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що президент Сі Цзіньпін повинен зв'язатися з ним, щоб почати переговори про тарифи, а цього тижня міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що саме Пекін повинен зробити перший крок для деескалації суперечки.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-02/china-says-it-s-evaluating-possible-us-talks-on-trade?srnd=homepage-europe