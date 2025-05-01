Інтерфакс-Україна
Події
12:58 01.05.2025

Зеленський про нічні обстріли міст України: Потрібен відчутний поштовх для дипломатії – потрібен подальший тиск на Росію

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Зеленський про нічні обстріли міст України: Потрібен відчутний поштовх для дипломатії – потрібен подальший тиск на Росію
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Вже понад 50 днів Росія ігнорує американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню - тільки минулої ночі вона застосувала проти України 170 дронів, із них більш як сотня – "шахеди", є загиблі й поранені, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз в Одесі ще триває розбір завалів у будинку, по якому вдарив російський дрон. Уночі в місті було багато пожеж. Загалом Одесу атакував 21 безпілотник. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим надається необхідна допомога. Також уночі під ударом були й Одеська область, Київська, Сумщина, Кропивницький і область, Харківщина, Черкащина. На Харківщині досі рятувальники борються з пожежею. Тільки за цю ніч росіяни застосували проти України 170 дронів, із них більш як сотня – "шахеди", - написав Зеленський у телеграмі у четвер.

Президент України зазначив, що вже понад 50 днів Росія ігнорує американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню. "Були й наші пропозиції – щонайменше відмови від ударів по цивільній інфраструктурі та щодо тривалої тиші в небі, на морі й на землі. На все це Росія відповідає новими обстрілами, новими штурмами", - зазначив Зеленський.

"Саме тому потрібен відчутний поштовх для дипломатії – потрібен подальший тиск на Росію, який примусить її до тиші та до перемовин. Що ефективніше діятимуть санкції, то більше стимулів у Росії завершувати війну. Що міцнішими будуть українська оборона та наші сили ППО, що більше життів ми зможемо врятувати, то швидше зможемо гарантувати тривалу безпеку", - наголосив глава Української держави.

"Дякую всім у світі, хто допомагає", - додав він.

Глава ОВА Олег Кіпер повідомляв раніше, що унаслідок дронової атаки Одеси загинули дві людини та 6 постраждали.

Теги: #удари #обстріли

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