Кабмін опублікував угоду зі США про створення американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови

Кабінет міністрів опублікував угоду між урядом України та урядом США про створення американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови.

Зокрема, опубліковано розпорядження №416 від 30 квітня, яким уряд затвердив відповідний проєкт угоди.

Метою угоди та політики сторін є подальший розвиток економічного співробітництва, якому сприятиме угода про обмежене партнерство.

"Ця угода зміцнює стратегічне партнерство між сторонами для довгострокової відбудови та модернізації України у відповідь на великі руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну, та у прагненні до мирної, суверенної та стійкої України", - йдеться в документі.

Сторони визнають, що відновлення України потребує не лише фінансових інвестицій, а й структурних, інституційних та технологічних перетворень, узгоджених з демократичними цінностями, ринковими принципами та верховенством права.

Також підтверджується, що ця угода є вираженням ширшого, довгострокового стратегічного узгодження між народами та урядами обох країн, а також відчутною демонстрацією підтримки США безпеки, процвітання й відбудови України та її інтегрування у глобальні економічні рамки.

Підкреслюється, що партнерство має на меті слугувати флагманським механізмом для заохочення прозорих, підзвітних та орієнтованих на майбутнє інвестицій у критично важливі сектори економіки України для підтримки стратегії відновлення країни.

Відзначається, що угода набирає чинності з дати більш пізньої ноти під час обміну нотами між сторонами про те, що кожна сторона завершила свої внутрішні процедури для набрання чинності, зокрема, після ратифікації Верховною Радою.

Крім того, зазначається, що угода залишається чинною до того моменту, доки сторони не погодяться про її припинення, а також, що угоду може бути змінено за письмовою згодою сторін.

"Сторони докладають зусиль для досягнення згоди щодо тлумачення та застосування цієї угоди та усіх можливих зусиль шляхом співробітництва та консультацій для досягнення взаємно задовільного вирішення будь-якого питання, яке може вплинути на функціонування цієї угоди. У разі виникнення спору щодо тлумачення або застосування цієї угоди такий спір вирішується шляхом взаємних консультацій", - йдеться в документі.