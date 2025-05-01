Інтерфакс-Україна
Події
10:31 01.05.2025

Кондратюк: Без повного тексту угоди між Україною та США про копалини складно робити висновки

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Кондратюк: Без повного тексту угоди між Україною та США про копалини складно робити висновки

Без повного тексту угоди між Україною та США про корисні копалини складно робити висновки, чи впливатиме вона на гарантії безпеки, вважає заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Особисто для мене є важливим, чи буде ця угода впливати на систему гарантій безпеки України. Поки ми не маємо повного тексту, висновки робити складно", - написала Кондратюк у четвер у Фейсбуці.

За словами віцеспікера, необхідно зрозуміти, чи ця міжурядова угода - єдина, що має бути підписана між Україною і США, чи потрібні ще додатки, технічні угоди. Вона нагадала, що в американській пресі говорили про підписання трьох договорів.

"Саме тому Верховна Рада сьогодні викликала прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і заслухає повну інформацію про документ, уже підписаний без консультацій з парламентом", - зазначила Кондратюк.

На думку народного депутата, українці в час війни мають дізнаватися про такі стратегічні угоди не від іноземних ЗМІ чи партнерів, а від власного уряду, якому країна довірила захищати інтереси свого народу.

"Ми хочемо почути інформацію, чи підписана міжурядова угода потребуватиме ратифікації парламентом. Якщо так - повний текст угоди має надійти від Кабінету Міністрів України. Комітет у закордонних справ має розглянути його на своєму засіданні. В разі позитивного висновку угода має бути винесена в сесійну залу і ратифікована більшістю голосів - 226", - підкреслила народний депутат.

Вона також наголосила, що будь-яке покращення відносин зі Сполученими Штатами є стратегічним і пріоритетним для України.

Теги: #угода_про_копалини #кондратюк

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