Інтерфакс-Україна
Події
03:23 01.05.2025

Дві людини загинули через ворожі БПЛА в Одесі, п'ятеро постраждали - Кіпер

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Унаслідок дронової атаки Одеси в ніч на четвер загинули дві людини та п'ятеро постраждали, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок удару двоє людей загинуло, ще пʼятеро зазнали поранень. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", - пише він в телеграмі.

За його словами, через ворожу атаку також пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. В деяких місцях спалахнули пожежі, які ліквідовують рятувальники.

Ліквідація наслідків удару триває. На місцях розгортаються намети для додаткової допомоги.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/9506

Теги: #одеса #жертви #бпла

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