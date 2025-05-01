03:23 01.05.2025
Дві людини загинули через ворожі БПЛА в Одесі, п'ятеро постраждали - Кіпер
Унаслідок дронової атаки Одеси в ніч на четвер загинули дві людини та п'ятеро постраждали, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.
"Внаслідок удару двоє людей загинуло, ще пʼятеро зазнали поранень. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", - пише він в телеграмі.
За його словами, через ворожу атаку також пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. В деяких місцях спалахнули пожежі, які ліквідовують рятувальники.
Ліквідація наслідків удару триває. На місцях розгортаються намети для додаткової допомоги.
Джерело: https://t.me/odeskaODA/9506