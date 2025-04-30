Вашингтон розширив санкції проти іранської нафтохімічної промисловості

Держдепартамент США в середу запровадив санкції щодо кількох підприємств, що мають відношення до торгівлі нафтопродуктами і продуктами нафтохімії з Ірану.

"Санкції запроваджуються проти семи підприємств, залучених до торгівлі іранськими нафтопродуктами і продуктами нафтохімії, також під санкції потрапили два судна", - йдеться в комюніке американського зовнішньополітичного відомства.

"Президент США в межах кампанії максимального тиску має намір звести до нуля незаконний експорт нафти і нафтохімічної продукції Ірану, включно з експортом до Китаю", - наголошується в повідомленні.

"Поки Іран намагатиметься отримувати доходи від продажу нафти і продуктів нафтохімії для фінансування своєї дестабілізаційної діяльності та його довірених осіб, США вживатимуть заходів для притягнення до відповідальності як Ірану, так і всіх його партнерів, що ухиляються від санкцій", - наголошується в інформації держдепу США.