Інтерфакс-Україна
Події
18:59 30.04.2025

Вашингтон розширив санкції проти іранської нафтохімічної промисловості

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Вашингтон розширив санкції проти іранської нафтохімічної промисловості

Держдепартамент США в середу запровадив санкції щодо кількох підприємств, що мають відношення до торгівлі нафтопродуктами і продуктами нафтохімії з Ірану.

"Санкції запроваджуються проти семи підприємств, залучених до торгівлі іранськими нафтопродуктами і продуктами нафтохімії, також під санкції потрапили два судна", - йдеться в комюніке американського зовнішньополітичного відомства.

"Президент США в межах кампанії максимального тиску має намір звести до нуля незаконний експорт нафти і нафтохімічної продукції Ірану, включно з експортом до Китаю", - наголошується в повідомленні.

"Поки Іран намагатиметься отримувати доходи від продажу нафти і продуктів нафтохімії для фінансування своєї дестабілізаційної діяльності та його довірених осіб, США вживатимуть заходів для притягнення до відповідальності як Ірану, так і всіх його партнерів, що ухиляються від санкцій", - наголошується в інформації держдепу США.

Теги: #іран #санкції #вашингтон

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