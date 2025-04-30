Зеленський: За ніч росіяни вдарили по Україні більш ніж 100 дронами

Фото: https://t.me/dsns_telegram

У ніч на середу росіяни вдарили по Україні більш ніж 100 дронами, усього з початку тижня вони використали 375 ударних дронів проти українських населених пунктів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Харків, Дніпро, Добропілля, інші наші міста й громади. Більш ніж 100 російських ударних дронів за цю ніч, 375 ударних дронів від початку тижня, з них понад 190 – "шахеди"", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

За його словами, внаслідок обстрілу у Харкові поранені більш ніж 25 людей, серед них двоє дітей. На місцях тривають рятувальні роботи. Усього у місті постраждали 13 цивільних локацій, зокрема, пошкоджені багатоквартирні будинки, лікарня, школа.

"У Дніпрі, на жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним. Ще одна – поранена. Удару теж зазнала цивільна інфраструктура. У Добропіллі влучили в будівлю шахти, пошкодили звичайні автобуси та автомобілі. Є поранена людина", - додав президент.

Він наголосив, що у небі над Україною весь ранок продовжують літати російські дрони, "і так – щодня". Саме тому, за словами Зеленського, необхідний тиск на Росію і сильні додаткові санкції, які спрацюють.

"Тиск, а не просто слова чи спроби переконати повинні змусити Росію до припинення вогню та завершення війни. Тиск Сполучених Штатів, Європи, всіх у світі, хто вважає, що війні не місце на Землі. Потрібні додаткові системи ППО для захисту наших людей, які зроблять цей повітряний терор Росії неможливим", - зауважив президент.

Він подякував усім, хто підтримує українців, хто готує нові санкції проти Росії за затягування війни й оборонні пакети для України.