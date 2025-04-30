Інтерфакс-Україна
Події
02:42 30.04.2025

Внаслідок атаки БпЛА по Дніпру одна людина травмована, ще одна – загинула – Філатов

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У Дніпрі в ніч на 30 квітня внаслідок дронової атаки пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, є один загиблий і одна травмована людина, повідомляє мер Дніпра Борис Філатов.

"Після чергової масованої атаки нині маємо щонайменше пʼять понівечених приватних будинків. Протягом ночі далі обстежуватимемо прилеглу до місць ударів забудову. Комунальні служби вже стали до роботи. Також ми постійно на зв’язку з рятувальниками та поліцією. Наразі відомо, що внаслідок обстрілу було травмовано одну людину. Сподіваємося, ця кількість не зростатиме. На жаль, є й один загиблий. Співчуття рідним", - написав Філатов в телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/borys_filatovv/2433

Теги: #дніпро #постраждалі #атака

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