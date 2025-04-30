Окупанти 40 разів обстріляли населені пункти Донецької області, загинув один, поранено 6 жителів

Фото: Донецька ОВА

Один мирний житель Донецької області загинув і шість отримали пораненні внаслідок обстрілів з боку російсбких окупантів у вівторок, повідомляє глава Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

"За 29 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Шаховому", - написав Філашкін в Телеграм.

За його словами, принаймні четверо постраждалих у Покровському районі. "У Добропіллі пошкоджено 2 адмінбудівлі і кав'ярню, у Мирнограді — будинок. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки; у Родинському поранено 2 людини, пошкоджено 2 багатоповерхівки", - розповів голова обламдіністрації.

У Новохатському Комарської громади Волноваського району пошкоджено чотири будинки.

"Краматорський район. У Лимані пошкоджено базу відпочинку, у Зарічному — 2 будинки. У Старорайському Дружківської громади пошкоджено 4 будинки. В Іллінівській громаді пошкоджено 4 об'єкти. У Костянтинівці пошкоджено 3 приватні будинки, багатоповерхівку і гараж, - повідомив Філашкін.

Всього за добу, за його словами, російські окупанти 40 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

З лінії фронту евакуйовано 275 людей, у тому числі 13 дітей.