Інтерфакс-Україна
Події
07:06 30.04.2025

Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову зросла до 45

1 хв читати
Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову зросла до 45
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА у Харкові кількість постраждалих зросла до 40 людей, серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Кількість постраждалих внаслідок вечірнього удару по Харкову зросла до 45. 31 людина отримала гостру реакцію на стрес; 14 людей отримали поранення різного ступеня важкості; 5 людей - шпиталізовано до лікарень. Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка",- написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі у середу.

 

 

Теги: #харків #удар #постраждалі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:29 30.04.2025
Індія нападе на Пакистан протягом 24-36 годин – міністр інформації Пакистану

Індія нападе на Пакистан протягом 24-36 годин – міністр інформації Пакистану

02:42 30.04.2025
Внаслідок атаки БпЛА по Дніпру одна людина травмована, ще одна – загинула – Філатов

Внаслідок атаки БпЛА по Дніпру одна людина травмована, ще одна – загинула – Філатов

00:28 30.04.2025
У Харкові вже 39 постраждалих - Терехов

У Харкові вже 39 постраждалих - Терехов

23:46 29.04.2025
Кількість постраждалих в Харкові зросла до 30 - Терехов

Кількість постраждалих в Харкові зросла до 30 - Терехов

23:31 29.04.2025
Харків зазнав 16 ударів ворожих дронів, кількість постраждалих сягнула 20 - мер

Харків зазнав 16 ударів ворожих дронів, кількість постраждалих сягнула 20 - мер

23:14 29.04.2025
У Харкові 15 постраждалих, серед них 5-річна дитина - Терехов

У Харкові 15 постраждалих, серед них 5-річна дитина - Терехов

23:00 29.04.2025
У Харкові вже 10 постраждалих - мер

У Харкові вже 10 постраждалих - мер

22:33 29.04.2025
У Харкові троє постраждалих - Терехов

У Харкові троє постраждалих - Терехов

22:23 29.04.2025
Унаслідок обстрілу Кіндрашівки на Харківщині поранено мирного жителя — прокуратура

Унаслідок обстрілу Кіндрашівки на Харківщині поранено мирного жителя — прокуратура

17:57 28.04.2025
В КМДА продовжують ліквідацію наслідків удару по місту 24 квітня - пошкоджено 106 будівель, триває пошук житла для постраждалих

В КМДА продовжують ліквідацію наслідків удару по місту 24 квітня - пошкоджено 106 будівель, триває пошук житла для постраждалих

ВАЖЛИВЕ

Заяви щодо відкриття перемовин лише з Молдовою під час непростих консультацій з Угорщиною є неконструктивними - Стефанішина

Келлог: Перемир'я на 9 травня – це абсурд

Україна завершила евакуацію своїх громадян із Сирії

Україна і Угорщина домовилися з 12 травня на регулярній основі проводити консультації для розблокування переговорного процесу про вступ в ЄС - Стефанішина

Посадовці оборонного заводу на Дніпропетровщині поставили на фронт понад 120 тис. непридатних мінометних пострілів - прокуратура

ОСТАННЄ

На Курщині загинули близько 600 північнокорейських солдатів

Окупанти втратили впродовж доби 1100 військовослужбовців

Упродовж доби окупанти завдали 616 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області

30 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

Трамп не каже, чи довіряє Путіну, але вважає, що той хотів би зупинити війну

Трамп назвав жорстку імміграційну політику одним із головних досягнень перших 100 днів на посаді

Унаслідок стрілянини в Швеції загинули 3 людей – ЗМІ

У США двох українців заарештували за незаконне голосування на виборах

Беца на Радбезі ООН: Україна прагне миру, як ніхто інший, однак, ми не можемо погодитися на мир за будь-яку ціну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА