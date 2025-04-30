Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову зросла до 45

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Внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА у Харкові кількість постраждалих зросла до 40 людей, серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Кількість постраждалих внаслідок вечірнього удару по Харкову зросла до 45. 31 людина отримала гостру реакцію на стрес; 14 людей отримали поранення різного ступеня важкості; 5 людей - шпиталізовано до лікарень. Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка",- написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі у середу.