22:23 29.04.2025
Унаслідок обстрілу Кіндрашівки на Харківщині поранено мирного жителя — прокуратура
Унаслідок ворожого обстрілу села Кіндрашівка Куп’янського району Харківської області було поранено 65-річного місцевого жителя, який у важкому стані доставлений до лікарні, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Правоохоронці також зафіксували наслідки удару російського FPV-дрона по селу Перовське Золочівської ОТГ. Внаслідок атаки було пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди та лінії електропередач.
За обома фактами розпочато досудові розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України.