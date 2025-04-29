Унаслідок обстрілу Кіндрашівки на Харківщині поранено мирного жителя — прокуратура

Унаслідок ворожого обстрілу села Кіндрашівка Куп’янського району Харківської області було поранено 65-річного місцевого жителя, який у важкому стані доставлений до лікарні, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Правоохоронці також зафіксували наслідки удару російського FPV-дрона по селу Перовське Золочівської ОТГ. Внаслідок атаки було пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди та лінії електропередач.

За обома фактами розпочато досудові розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України.