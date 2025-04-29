Зеленський на саміті Тримор’я закликав до збереження тиску на Росію для досягнення повного припинення вогню

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський в ході виступу на саміті Ініціативи трьох морів (Тримор’я) подякував країнам-учасницям за підтримку і дипломатичні зусилля, і закликав зберігати тиск на Росію, повідомляє пресслужба голови держави.

"Уся Європа, особливо наш регіон, що межує з Росією, повинна говорити єдиним голосом. Ми всі хочемо, щоб Європа та США залишалися сильними партнерами. Ми всі хочемо, щоб ця війна завершилася справедливо – без жодних винагород для Путіна, і особливо – без жодного клаптика землі. І нам усім потрібно зберігати тиск на Росію – кожен може зробити свій внесок, щоб допомогти нам досягти повного й безумовного припинення вогню якнайшвидше – хоча б на 30 днів. Саме це може закласти основу для справжньої, дієвої дипломатії", - вважає Зеленський.

Він вказав, що цього літа Росія планує проводити військові навчання в Білорусі, і нагадав, що саме так зазвичай починаються нові російські атаки.

"Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже! Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці", - наголосив Зеленський.

"Нам потрібно стояти разом не лише політично, а й у суто практичному сенсі, щоб захиститися від реальних викликів", - додав він.