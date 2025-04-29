Засуджено двох російських військовослужбовців за жорстоке поводження з цивільними та зґвалтування вагітної жінки на Київщині – прокуратура

Український суд визнав винними двох військовослужбовців ЗС РФ у жорстокому поводженні з цивільними та зґвалтуванні вагітної жінки на Київщині під час окупації та засудив їх до 12 років тюрми заочно, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Офісу генерального прокурора двох російських військовослужбовців визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Їм призначено покарання – 12 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

В Офісі генпрокурора уточнюють, що засуджені – військовослужбовці 6-го танкового полку 90-ої танкової дивізії центрального військового округу ЗС РФ.

Згідно повідомленню, у березні 2022 року під час окупації одного з селищ на Київщині російські військові вчиняли воєнні злочини стосовно цивільного населення. Вони разом з іншими військовими незаконно позбавили волі місцевого мешканця.

"Під час захоплення чоловіка у заручники здійснили постріли у його напрямку, а потім під прицілом автомата побили і зв’язали руки. Надалі примушували до фізичної праці. Щоб запобігти втечі, щоночі прив’язували до батареї опалення в будинку або ж утримували у погребі. Потерпілому вдалося втекти через чотири доби під час обстрілу позицій ворога", - йдеться в повідомленні.

Також доведено, що фігуранти спільно з ще одним військовослужбовцем ЗС РФ вчинили насильницькі дії сексуального характеру стосовно вагітної жінки. "При цьому били та душили її. Внаслідок зґвалтування потерпіла втратила дитину", - зазначають у відомстві.

Ще троє мирних мешканців зазнали з боку засуджених фізичного та психологічного насильства, залякувань та були пограбовані під погрозою застосування вогнепальної зброї.

"Вирок ухвалено заочно. Строк відбування покарання засудженим рахуватиметься з дня фактичного затримання", - вказано в повідомленні.

Спеціальне досудове розслідування – ГСУ Нацполіції України.