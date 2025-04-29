Уряд схвалив законопроєкт про автоматичний обмін інформацією про доходи з цифрових платформ

Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок схвалив законопроєкт, який передбачає зміни до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи OLX, і Prom, ROZETKA тощо.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм-каналі, законопроєкт спрямований на впровадження обміну такою інформацією і гармонізацію національного податкового законодавства з правом Євросоюзу та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України як країни-кандидата на членство в ЄС та ОЕСР.

Зокрема, документ передбачає імплементацію положень модельних правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ та положень Директиви Ради (ЄС) 2021/514 від 22 березня 2021 року про внесення змін до Директиви 2011/16/ЄС про адміністративну співпрацю у сфері оподаткування.

Раніше, 10 квітня, народна депутатка Ніна Южаніна на своїй сторінці в Facebook підкреслила, що цей розроблений Мінфіном законопроєкт передбачає стягнення податків з користувачів та щорічну передачу даних про продавців, котрі здійснили бодай одну операцію протягом року, до Державної податкової служби (ДПС). Згідно з ним, цифрові платформи будуть податковими агентами та мають відразу утримувати податок на доходи фізосіб 18% (при певних умовах 5%) і військовий збір 5%.

Водночас Южаніна зауважила, що Мінфін вибірково імплементує положення документів ЄС та ОЕСР. Зокрема, у ньому проігноровано пороги, встановлені Директивою DAC7, за яких дані про продавця мають передаватися до податкової. В ЄС інформація передається лише щодо продавців із доходом понад EUR2 тис. або понад 30 продажів/рік.

"У нас же, на думку Мінфіну, має передаватися інформація про усі без винятку операції та оподатковуватись усі кошти фізичної особи, починаючи з 1 гривні. І саме ця позиція Мінфіну була озвучена на робочій групі з обговорення цього проєкту закону, на ній же прозвучали і інші речі (про які навіть не хочу писати). Мало проблем у людей, так ще додасться", - додала Южаніна.

За її словами, текст документу опублікують після реєстрації в Раді.

Своєю чергою 8 квітня ДПС повідомила, що не накладатиме штрафи за продаж індивідуального майна (особистих речей), що здійснюється громадянами на інтернет-майданчиках, оскільки це не розцінюється як підстава для фінансової або адмінвідповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства, проте систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької (господарської) діяльності.