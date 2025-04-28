Інтерфакс-Україна
Події
19:58 28.04.2025

На Харківщині підірвалась машина механізованого розмінування

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На Харківщині підірвалась машина механізованого розмінування

 Під час проведення робіт з розмінування протипожежних рвів на території Студенецького лісництва Ізюмського району Харківської області підірвалась машина механізованого розмінування Komatsu, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За попередніми даними, вибух стався внаслідок наїзду на протитанкову міну. Внаслідок підриву пошкоджено робочий орган техніки. На щастя, обійшлося без постраждалих", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що розмінування лісових масивів наразі є одним із пріоритетних завдань на Харківщині, яка значно постраждала внаслідок бойових дій. Особлива увага приділяється очищенню територій, де розташовані протипожежні рви, дороги та під'їзні шляхи. Це необхідно для забезпечення безпечного доступу пожежно-рятувальних підрозділів у разі виникнення лісових пожеж.


 

Теги: #сапери #харківщина #вибух

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